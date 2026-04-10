Ngeri! Truk Trailer Meluncur Kencang di Turunan Silayur Semarang, 3 Orang Luka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Truk trailer meluncur bebas dengan kecepatan tinggi di turunan Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/4). Rem blong menjadi dugaan awal insiden yang terjadi sekitar pukul 09.05 tersebut.

Akibat kecelakaan ini, truk sumbu tiga menutupi badan jalan di Jembatan Pengilon. Kemacetan tak terelakkan dari arah Kota Semarang maupun dari BSB City Mijen.

Siswanto (57), seorang saksi mata mengatakan truk dengan pelat nomor kuning B 9517 FG itu melaju dari arah BSB City. Mendekati lokasi kejadian, truk tersebut menyeruduk mobil Datsun Go Panca merah hingga terbalik.

"Saat menyeruduk itu kecepatannya kencang sekali. Mobil merah itu terguling-guling, sampai berada di jalur berlawanan," kata Siswanto kepada JPNN.com.

Spontan, dia menghentikan kendaraannya lantas menolong pengemudi Datsun Go tersebut. Di dekat bangkai truk yang melintang, ada seorang pemotor Honda Supra X perempuan juga menjadi korban.

"Saya menolong mobil merah karena saya dekatnya situ. Kalau yang di bawah alhamdulillah banyak yang menolong," ujarnya.

Dia menyatakan saat kejadian suasananya mencekam. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini.

Menurut Siswanto, lokasi kejadian tergulingnya truk merupakan titik banyak aktivitas masyarakat.