Tanpa Disadari, 6 Kebiasaan Ini Bikin Boros Kuota, GoPay Punya Solusi Praktisnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Internet kini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, mulai dari bekerja, belajar, hingga sekadar mencari hiburan. Namun di balik kemudahan itu, banyak pengguna yang mengeluhkan kuota internet cepat habis, bahkan saat merasa tidak melakukan aktivitas berat.

Faktanya, penyebab boros kuota bukan selalu karena penggunaan besar, melainkan kebiasaan kecil yang berlangsung terus-menerus tanpa disadari. Aktivitas digital yang berjalan otomatis di latar belakang sering kali menjadi 'biang kerok' yang diam-diam menguras data.

Kondisi ini membuat pengisian ulang kuota menjadi rutinitas yang tak terhindarkan.

Memahami pola penggunaan internet menjadi langkah penting agar kuota tidak cepat terkuras. Tanpa kontrol yang tepat, konsumsi data bisa terus berjalan tanpa terasa, hingga akhirnya kuota habis di saat yang tidak diinginkan.

Berikut enam kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi berdampak besar terhadap penggunaan kuota:

1. Streaming Video Kualitas Tinggi

Menonton video dalam resolusi HD hingga 4K memang memberikan pengalaman visual yang lebih tajam. Namun, di balik itu, konsumsi datanya sangat besar. Dalam satu jam, streaming bisa menghabiskan ratusan megabyte hingga beberapa gigabyte. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram kerap memutar video otomatis dengan kualitas tinggi, sehingga penggunaan data meningkat tanpa disadari.

2. Auto Download dan Update Aplikasi

Banyak ponsel memiliki pengaturan pembaruan aplikasi otomatis. Saat fitur ini aktif, aplikasi akan mengunduh update di latar belakang tanpa pemberitahuan. Jika jumlah aplikasi cukup banyak, total data yang terpakai bisa membengkak dalam waktu singkat.

3. Fitur Auto Play di Media Sosial

Auto play membuat video langsung berjalan saat pengguna menggulir layar. Sekilas terlihat praktis, tetapi fitur ini membuat data terus digunakan, bahkan untuk konten yang tidak benar-benar ditonton. Jika dibiarkan aktif, konsumsi kuota akan terus meningkat.