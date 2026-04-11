Wisuda SCU 2026: 523 Lulusan Dilepas, Gunakan AI hingga Tanam Pohon demi Lingkungan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 523 lulusan dari program S1 hingga S3 resmi dilepas dalam Wisuda Periode I Tahun 2026 Soegijapranata Catholic University di Kampus 1 Bendan SCU, Kota Semarang, pada Sabtu (11/4). Prosesi wisuda kali ini menonjolkan inovasi teknologi, capaian lulusan, hingga komitmen terhadap lingkungan.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni SCU Prof. Berta Bekti Retnawati menyampaikan capaian akademik lulusan tahun ini cukup menggembirakan. Rata-rata masa studi jenjang S1 tercatat empat tahun, dengan 81 persen mahasiswa lulus tepat waktu.

“Rata-rata masa studi S1 adalah 4 tahun, 81 persen lulus tepat waktu dan masa tunggu mendapat pekerjaan 0,55 bulan dengan rata-rata gaji pertama Rp5,6 juta,” ujarnya.

Dia menambahkan sekitar 17 persen lulusan bahkan telah bekerja sebelum prosesi wisuda berlangsung.

Selain capaian akademik, wisuda kali ini menghadirkan inovasi melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) berbasis Google Voice dalam prosesi.

Konsep ramah lingkungan juga menjadi sorotan. SCU bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan 160 bibit tanaman kepada wisudawan. Selain itu, wisudawan juga dianjurkan tidak mengirim papan bunga dan beralih menggunakan tumbler atau botol minum.

Semangat tersebut diperkuat oleh mahasiswa dan alumni Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) SCU yang mendonasikan 45 bibit pohon ke kawasan lereng Gunung Ungaran melalui Yayasan Omah Sawah Kendal sebagai bentuk rasa syukur atas kelulusan.

Mahasiswa Berprestasi