Gubernur Jateng Gowes ke Kantor, Harga Sepedanya Ratusan Juta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memulai aktivitas dengan gowes menuju kantor pada Kamis (9/4) pagi. Namun, aksi hemat energi itu justru bikin melongo karena harga sepeda yang dikayuhnya mencapai ratusan juta rupiah.

Sepeda berwarna hitam yang dikayuhnya itu merupakan merek Specialized. Seri Specialized Turbo Levo ini masuk kategori electric mountain bike (e-MTB) dengan desain full-suspension modern.

Di pasar Indonesia, harga Specialized Turbo Levo diperkirakan berada pada kisaran Rp 130 juta hingga Rp 190 juta, bergantung pada spesifikasi dan komponen. Bahkan, untuk varian tertinggi seperti seri S-Works, harganya dapat menembus lebih dari Rp 250 juta.

Pit listrik premium ini dilengkapi motor penggerak yang terintegrasi di bagian bawah rangka serta baterai yang tersembunyi di dalam downtube.

Desain itu membuat tampilannya terlihat futuristik sekaligus elegan. Teknologi ini juga memberikan bantuan tenaga saat dikayuh, sehingga cocok digunakan di berbagai medan, termasuk jalur perkotaan.

Pada Kamis (9/4) itu, sebelum ngantor, Luthfi bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dulu berkumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman Kota Semarang.

Mereka keliling naik sepeda menuju sekitar tujuh kilometer mulai Simpang Lima-Jalan Gajahmada-Jalan Imam Bonjol-Jalan Piere Tendean-Jalan Pemuda, Tugu Muda-Jalan Pandanaran-Simpang Lima-Jalan Pahlawan hingga finis di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan.

Luthfi mengatakan upaya penghematan energi harus menjadi budaya masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya, banyak cara yang dapat dilakukan, seperti bersepeda ke kantor, menggunakan kendaraan listrik hingga memanfaatkan angkutan umum.