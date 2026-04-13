Klarifikasi Gubernur Jawa Tengah soal Naik Sepeda Ratusan Juta: Dipinjami Orang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menjadi perbincangan di mayantara setelah sepeda yang ditungganginya berangkat kerja untuk kampanye hemat energi disebut bernilai ratusan juta rupiah.

Sepeda berwarna hitam yang dikayuh itu merupakan merek Specialized. Seri Specialized Turbo Levo masuk kategori electric mountain bike (e-MTB) dengan desain full suspension modern.

Dalam takarir yang viral di media sosial, harga Specialized Turbo Levo di pasar Indonesia diperkirakan berada pada kisaran Rp 130 juta hingga Rp 190 juta, bergantung pada spesifikasi dan komponen. Bahkan, untuk varian tertinggi seperti seri S-Works, harganya dapat menembus lebih dari Rp 250 juta.

Pit listrik premium ini dilengkapi motor penggerak yang terintegrasi di bagian bawah rangka serta baterai yang tersembunyi di dalam downtube. Desain tersebut membuat tampilannya futuristik sekaligus elegan.

Teknologi itu juga memberikan bantuan tenaga saat dikayuh, sehingga cocok digunakan di berbagai medan, termasuk jalur perkotaan.

Menanggapi hal tersebut, Luthfi menjelaskan bahwa sepeda yang digunakan gowes bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat berangkat kerja pada Kamis (9/4) pagi bukan miliknya.

"Itu (sepeda, red) dipinjami orang," kata eks Kapolda Jawa Tengah ketika dikonfirmasi JPNN.com via layanan perpesanan WhatsApp, Minggu (12/4) malam. (ink/jpnn)