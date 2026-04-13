Perkuat Pasar Semarang, ISMAYA Group Hadirkan The People’s Cafe

jateng.jpnn.com, SEMARANG - ISMAYA Group terus memperluas jaringannya di industri kuliner nasional. Terbaru, mereka resmi membuka outlet pertama The People’s Cafe di Kota Atlas.

Outlet ini berlokasi di Pollux Mall Paragon Semarang, tepatnya di lantai ground. Kehadiran ini sekaligus menandai outlet ke-63 The People’s Cafe di Indonesia.

Pembukaan ini dinilai sebagai langkah strategis melihat geliat kuliner di Semarang yang semakin berkembang, seiring gaya hidup masyarakat yang kian dinamis dan terbuka pada ragam cita rasa.

“Semarang menjadi salah satu kota yang menarik untuk terus berkembang, dengan karakter masyarakat yang kuat dan apresiasi tinggi terhadap kuliner lokal,” ujar President Director ISMAYA Group Cendyarani, Minggu (12/4).

Menurutnya, kehadiran The People’s Cafe merupakan upaya mendekatkan brand dengan masyarakat melalui menu yang familiar dan suasana yang relevan dengan keseharian.

The People’s Cafe sendiri dikenal dengan konsep kuliner Nusantara yang santai dan akrab. Sejumlah menu andalan disiapkan untuk pasar Semarang, mulai dari Nasi Bejek dengan aneka pilihan protein, Nasi Sei Sapi, hingga Mie Tek Tek Pak Min dan berbagai varian nasi goreng.

Tak hanya itu, camilan seperti Batagor, Bakso Goreng, hingga Tahu Lada Garam turut melengkapi pilihan. Sementara untuk pencuci mulut, tersedia Es Teler, Es Podeng, dan Pisang Goreng Madu.

Menariknya, outlet ini berdampingan dengan Djournal Coffee yang juga merupakan outlet kedua di Semarang. Kolaborasi ini menghadirkan konsep ruang yang lebih fleksibel, mulai dari makan santai hingga meeting ringan.