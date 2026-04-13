HMI Sultan Fatah Demak Galang Donasi untuk Korban Banjir Tanggul Jebol

jateng.jpnn.com, DEMAK - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultan Fatah Demak kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggalang donasi bagi korban banjir di Dukuh Solondoko, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Sabtu(11/4/2026).

Aksi kemanusiaan ini merupakan respons atas bencana banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut tidak sekadar bersifat spontan, tetapi menjadi gerakan terstruktur yang mengedepankan nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

Ketua Umum HMI Sultan Fatah Demak, Basyar, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud nyata kepedulian kader terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar.

“Aksi ini merupakan tanggung jawab moral kader HMI. Kami ingin memastikan bahwa HMI tidak hanya hadir dalam diskursus, tetapi juga turun langsung di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi. Ke depan, gerakan seperti ini harus terus diperkuat sebagai komitmen kebermanfaatan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain menggalang dan menyalurkan bantuan, HMI juga mendorong Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperkuat langkah strategis dalam penanganan banjir. Mulai dari peningkatan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, hingga respons tanggap darurat yang cepat dan efektif.

Menurut Basyar, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan kemanusiaan, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam proses pemulihan dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.