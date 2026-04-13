Longsor di Purbalingga Tewaskan 1 Orang

Senin, 13 April 2026 – 13:10 WIB
Warga bergotong royong melakukan upaya evakuasi terhadap korban tanah dan batu longsor di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/4/2026). ANTARA/HO-Pemdes Sangkanayu

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Bencana tanah dan batu longsor terjadi di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Minggu (12/4).

Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga Revon Haprindiat mengatakan pihaknya langsung turun membantu proses evakuasi korban dan membawa mereka ke rumah sakit.

“Kami membantu proses evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit,” ujarnya.

Revon mengimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah tersebut.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga.

“Masyarakat tetap tenang dan waspada dengan berbagai kemungkinan. Jika cuaca lebih ekstrem, diharapkan bisa melakukan langkah mitigasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan menjelaskan kejadian berlangsung sekitar pukul 09.55 WIB di Dusun Tambleg Pondokangka.

Sumber antara
