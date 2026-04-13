Warga Desa Duren Dapat Sosialisasi MBG, Muh Haris: Gizi Baik Kunci Masa Depan

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja digelar di Balai Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, pada Sabtu (11/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris bersama unsur pemerintah daerah dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam kesempatan tersebut, Muh Haris menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Program makan bergizi perlu kita dukung bersama agar mampu meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan,” ujar Muh Haris.

Lebih lanjut, Muh Haris juga menyampaikan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program berjalan optimal serta memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.