Ratusan Polisi di Jateng Latihan Khusus Pengamanan May Day

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 372 personel Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengikuti latihan pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Ratusan anggota Korps Bhayangkara dari berbagai polres jajaran tersebut terdiri atas Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Binmas, Kasat Samapta, hingga Kasi Humas dan Kasi Propam.

Kapolda Jateng Ribut Hari Wibowo memimpin langsung Latihan Kesiapan Satuan di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Kota Semarang, Senin (13/4).

Irjen Ribut menegaskan kegiatan ini merupakan upaya memastikan setiap anggota Polri hadir di tengah masyarakat, khususnya para buruh yang akan menyampaikan aspirasi dengan pendekatan humanis, profesional dan terukur.

Menurutnya, kehadiran lintas fungsi menunjukkan pengamanan demo tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan komunikasi, negosiasi, serta pengendalian diri.

Irjen Ribut juga mengingatkan jajarannya untuk memahami dinamika situasi yang berkembang di masyarakat. Peringatan May Day tahun ini diperkirakan diwarnai sejumlah isu strategis, mulai dari ketenagakerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok hingga kebijakan pemerintah lainnya.

“Pastikan setiap tindakan dilakukan secara profesional sesuai dengan eskalasi yang dihadapi serta layani secara humanis,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mendorong seluruh jajaran mengevaluasi dan perbaikan melalui proses asesmen guna memastikan tidak ada celah kesalahan dalam pelaksanaan tugas di lapangan pada 1 Mei 2026 mendatang.