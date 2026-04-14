Jaksa Kejari Rembang Diperiksa, Diduga Janjikan Tuntutan Ringan kepada Terdakwa Kasus Judi Online

JPNN.com

Selasa, 14 April 2026 – 08:25 WIB
Ilustrasi sidang kasus situs judol. Foto : Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Rembang berinisial DAW diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran etik serius.

DAW diduga menjanjikan tuntutan ringan kepada terdakwa kasus judi daring dengan imbalan sejumlah uang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Arfan Triono, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

Baca Juga:

“Terhadap yang bersangkutan saat ini masih dalam proses klarifikasi di Kejati,” ujarnya, Selasa (14/4).

DAW diduga meminta uang sebesar Rp140 juta kepada keluarga terdakwa kasus judi online, Ike Nur Kumala Dewi.

Uang tersebut disebut-sebut sebagai 'jaminan' agar terdakwa mendapatkan tuntutan hukuman percobaan.

Baca Juga:

Kasus ini mencuat setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri Rembang berjalan tidak sesuai dengan dugaan awal.

Alih-alih mendapat tuntutan ringan, Ike justru dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jaksa kejari rembang kasus judi online tuntutan ringan Kejati Jawa Tengah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU