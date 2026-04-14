Jaksa Kejari Rembang Diperiksa, Diduga Janjikan Tuntutan Ringan kepada Terdakwa Kasus Judi Online

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Rembang berinisial DAW diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran etik serius.

DAW diduga menjanjikan tuntutan ringan kepada terdakwa kasus judi daring dengan imbalan sejumlah uang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Arfan Triono, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

“Terhadap yang bersangkutan saat ini masih dalam proses klarifikasi di Kejati,” ujarnya, Selasa (14/4).

DAW diduga meminta uang sebesar Rp140 juta kepada keluarga terdakwa kasus judi online, Ike Nur Kumala Dewi.

Uang tersebut disebut-sebut sebagai 'jaminan' agar terdakwa mendapatkan tuntutan hukuman percobaan.

Kasus ini mencuat setelah proses persidangan di Pengadilan Negeri Rembang berjalan tidak sesuai dengan dugaan awal.

Alih-alih mendapat tuntutan ringan, Ike justru dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.