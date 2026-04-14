Program Makan Bergizi Gratis Digencarkan di Salatiga, Muh Haris Tekankan Peran Masyarakat

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat soal pentingnya gizi seimbang.

Kegiatan yang berlangsung di Taman Kota Bedosari pada Minggu (12/4) itu menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris sebagai pembicara utama.

Dalam pemaparannya, Muh Haris menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Program makan bergizi perlu kita dukung bersama sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat,” ujarnya.

Dia menekankan keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah.

Peran aktif masyarakat, komunitas lokal, hingga berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar program berjalan optimal.

“Harus ada sinergi agar program ini berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” katanya.