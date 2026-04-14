Peduli Banjir Demak, HMI dan HIPKA Salurkan Bantuan kepada Warga Guntur

jateng.jpnn.com, DEMAK - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultan Fatah Demak bersama Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Demak turun langsung ke lokasi terdampak di Dukuh Solondoko, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Selasa (14/4).

Rombongan membawa puluhan paket sembako yang merupakan hasil donasi dari masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan langsung kepada warga yang hingga kini masih berjibaku dengan sisa-sisa dampak banjir.

Pantauan di lokasi, suasana duka masih terasa. Warga terlihat membersihkan lumpur yang mengendap di rumah mereka, sementara puing-puing kayu dari bangunan yang roboh masih berserakan.

Ketua Umum HMI Sultan Fatah Demak Basyar mengatakan aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan.

“Bantuan ini kami kumpulkan dari kampanye di media sosial dan penggalangan dana di jalan. Meski tidak seberapa, semoga bisa meringankan beban warga,” ujarnya.

Basyar juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi bencana yang lebih serius. Menurutnya, kondisi geografis Demak yang berada di dataran rendah membuat wilayah ini rentan banjir, terutama saat kiriman air dari daerah hulu meningkat.

“Kami berharap pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat, tidak hanya untuk penanganan pascabencana, tapi juga solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua HIPKA Demak Sodikin. Dia menegaskan bahwa aksi tersebut murni gerakan kemanusiaan.