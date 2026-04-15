Cuaca Jawa Tengah, Rabu (15/4), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Rabu, 15 April 2026 – 10:00 WIB
Ilustrasi hujan lebat. FOTO: Ali Mustofa/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca Jawa Tengah, Rabu (15/4), diprediksi didominasi hujan di berbagai wilayah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahkan mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang.

Berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kondisi pagi hari umumnya cerah berawan. Namun siang hingga malam, hujan mulai meluas dengan intensitas beragam.

Berikut perincian lengkap prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat:

Cilacap, Purwokerto (Kabupaten Banyumas), Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen (Kabupaten Pekalongan), Pemalang, Slawi (Kabupaten Tegal), Brebes, Ungaran (Kabupaten Semarang), Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, serta Bumijawa dan Majenang.

Hujan Ringan-Sedang:

Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Blora, Demak, Ambarawa, Surakarta (Solo), Salatiga, Kota Semarang, serta Magelang (kota).

Hujan Ringan:

