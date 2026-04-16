Hadiri Retret Ketua DPRD se-Indonesia, Gubernur Jateng Singgung Super Tim

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengungkap sebuah super tim dalam acara ramah tamah sebelum pembukaan retret atau Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD Seluruh Indonesia digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng, Rabu (15/4).

Retret atau KPPD Ketua DPRD Seluruh Indonesia ini dibuka di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng, Kamis (16/4).

Pembukaan dilakukan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut hadir.

Retret yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI tersebut berlangsung pada lima hari, Rabu hingga Minggu (15-19/4). Diikuti oleh 500-an Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia.