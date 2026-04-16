JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini El Nino ‘Godzilla’ Mengancam, Jateng Mulai Siapkan Antisipasi

El Nino ‘Godzilla’ Mengancam, Jateng Mulai Siapkan Antisipasi

Kamis, 16 April 2026 – 14:33 WIB
El Nino ‘Godzilla’ Mengancam, Jateng Mulai Siapkan Antisipasi - JPNN.com Jateng
Kepala BPBD Jateng Bergas C Penanggungan. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dampak El Nino tahun ini diperkirakan lebih panas dibandingkan 2023. Di Jawa Tengah (Jateng), sejumlah langkah antisipasi mulai dimatangkan untuk menghadapi potensi gelombang panas 'godzilla' tersebut.

Kepala BPBD Jateng Bergas C Penanggungan mengatakan dampak El Nino akan berkaitan langsung dengan datangnya musim kemarau yang diprediksi berlangsung mulai April hingga enam bulan ke depan.

“Fenomena ini bergerak dari Indonesia timur, kemudian ke wilayah tengah, baru ke barat. Artinya, wilayah timur akan lebih dulu terdampak,” ujarnya kepada JPNN.com, Kamis (15/4).

Baca Juga:

Dia menjelaskan pola angin yang bergerak dari timur membawa massa udara kering, berbeda dengan angin dari barat yang cenderung membawa uap air dari Samudra Hindia.

“Kalau dari timur, anginnya kering karena melewati banyak pulau. Ini yang menyebabkan berkurangnya kandungan uap air dan memicu kondisi kemarau,” ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh BPBD kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk memperkuat kesiapsiagaan.

Baca Juga:

Langkah yang disiapkan antara lain pemetaan titik rawan kekeringan serta penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air, seperti tandon air di wilayah yang kerap terdampak saat musim kemarau.

“Antisipasi tentunya sarana prasarana sumber daya air, lokasi titik yang biasa (kekeringan, red) itu dikomunikasikan untuk menyiapkan tandon air,” kata Bergas. (ink/jpnn)

Antisipasi El Nino 'Godzilla' mulai dilakukan di Jawa Tengah dengan koordinasi seluruh BPBD kabupaten/ kota seperti ini.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang kemarau bpbd jateng el nino gelombang panas godzilla

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU