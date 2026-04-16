Resmi! Kombes Heri Wahyudi Jadi Kapolrestabes Semarang, Ini Pesan Perdana untuk Anggota

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisaris Besar (Kombes) Heri Wahyudi resmi menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang menggantikan Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol M. Syahduddi.

Serah terima jabatan (sertijab) digelar di Markas Polrestabes Semarang, Kamis (16/4). Sertijab itu berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/440/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, serta diperkuat Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/440/II/KEP./2026.

Pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Surat Perintah Kapolrestabes Semarang Nomor: Sprin/432/III/KEP./2026 tentang kepanitiaan rangkaian sertijab dan pisah sambut.

Rangkaian acara diawali dengan tradisi penyambutan pejabat baru pada pukul 08.15 WIB. Kombes Heri Wahyudi bersama Ketua Bhayangkari Cabang disambut secara adat kepolisian melalui pengalungan bunga, pemberian buket, laporan jajar kehormatan, hingga prosesi pedang pora.

Selanjutnya, dilakukan pemotongan pita bunga melati di lobi Mapolrestabes Semarang sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru.

Suasana khidmat berlanjut saat laporan kesatuan disampaikan di lokasi yang sama. Dalam kesempatan itu, Brigjen Pol M. Syahduddi memaparkan kondisi serta capaian kinerja satuan selama masa jabatannya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan perdana Kombes Heri sebagai Kapolrestabes Semarang yang baru, disusul penyerahan buku laporan kesatuan. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi simbol pertanggungjawaban sekaligus kesinambungan program kerja.

Sekitar pukul 10.00 WIB, rangkaian kegiatan berlanjut dengan Apel Farewell Parade di lapangan apel Mapolrestabes Semarang. Apel diikuti seluruh jajaran personel, mulai pejabat utama, perwira, anggota, hingga aparatur sipil negara (ASN) Polri yang terbagi dalam beberapa kompi sesuai fungsi masing-masing.