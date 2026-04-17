Kemiskinan Ekstrem di Jateng Masih Tinggi, Gubernur Luthfi Bilang Begini

Jumat, 17 April 2026 – 10:10 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi Kadin Jateng di Hotel Patra Semarang, Kamis (16/4). FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ikut turun tangan, mengerahkan kekuatan dunia usaha untuk mempercepat pengentasan kemiskiman ekstrem secara menyeluruh, bukan setengah-setengah.

Luthfi menyoroti angka kemiskinan Jateng yang saat ini berada di level 9,39 persen, dan menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menekannya.

Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi secara bersamaan, mulai dari perumahan, pangan, kesehatan hingga pendidikan.

“Memerangi kemiskinan itu tidak cukup sandang, pangan, papan saja. Ada kesehatan dan pendidikan. Semua harus kita keroyok bersama,” katanya saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi Kadin Jateng di Hotel Patra Semarang, Kamis (16/4).

Luthfi memaparkan Pemprov Jateng telah menjalankan berbagai program konkret. Di sektor perumahan, sebanyak 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) telah diperbaiki sepanjang 2025.

Sementara itu, di bidang kesehatan, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) digulirkan untuk menjangkau masyarakat desa yang belum tersentuh layanan medis spesialis.

“Masih banyak warga desa yang belum pernah bertemu dokter spesialis. Maka kami datangkan langsung ke desa,” ujarnya.

Tak hanya itu, Luthfi juga mendorong Kadin mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota.

