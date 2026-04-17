Bocoran Erick Thohir: PSSI Siapkan Kompetisi Baru Musim Depan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan rencana hadirnya kompetisi baru yang akan digelar mulai musim 2026/2027.

Menariknya, ajang tersebut akan berjalan bersamaan dengan kompetisi yang sudah ada, yakni Super League (kasta 1), Championship (kasta 2), Liga Nusantara (kasta 3), hingga Liga 4 (kasta 4).

Hal itu disampaikan Erick seusai memimpin rapat Exco PSSI bersama I.League pada Rabu (15/4), yang membahas penguatan ekosistem kompetisi sepak bola nasional dari level elite hingga usia dini.

“Kami juga tengah mematangkan rencana menggulirkan kejuaraan yang akan berjalan bersamaan dengan liga,” ujar Erick melalui akun Instagram resminya.

Meski demikian, Erick belum mengungkap secara detail format maupun konsep kompetisi baru tersebut.

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus utama adalah pembahasan program kompetisi musim depan, termasuk penetapan regulasi untuk musim 2026/2027. Langkah ini dilakukan lebih awal sebagai strategi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki perencanaan yang lebih matang, terukur, dan terintegrasi.

Selain itu, PSSI dan I.League juga menekankan pentingnya sinkronisasi kalender kompetisi dengan agenda tim nasional, program organisasi, serta berbagai event lokal dan internasional.

Dalam kesempatan yang sama, implementasi teknologi Video Assistant Referee (VAR) di Super League dan Championship disebut semakin meningkatkan kualitas dan daya saing kompetisi.