Gambaran Peternakan Sapi Terbesar di Indonesia Ada di Brebes Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Peternakan sapi terbesar di Indonesia akan dibangun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng). Nantinya akan ada 30 ribu ekor sapi perah di daerah penghasil bawang merah itu.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Global Dairi Bersama (GDB) ini diyakini tak hanya mengerek produksi susu nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan.

“Kalau ini terbangun, ini akan jadi yang terbesar di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda saat audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang pada Kamis (16/4).

Mega farm milik Djarum Grup ini diproyeksikan mampu menyumbang hingga 18 persen dari total produksi susu nasional. Saat ini, produksi susu dalam negeri baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. Artinya, sekitar 80 persen kebutuhan masih dipenuhi dari impor.

“Dengan tambahan produksi dari Brebes, ini akan sangat signifikan menekan ketergantungan impor,” ujarnya.

Tak hanya itu, tambahan produksi tersebut juga berpotensi mendongkrak posisi Jateng sebagai satu di antara produsen susu nasional. Saat ini, Jateng berada di peringkat ketiga, di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Kalau ini berjalan, Jawa Tengah bisa naik ke peringkat dua, bahkan menyamai Jawa Timur,” katanya.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan bibit sapi impor dari Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, hingga Brasil, hingga penguatan sistem kesehatan hewan untuk mencegah penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan LSD (Lumpy Skin Disease).