UPGRIS Jadi Tuan Rumah Mahasiswi Filipina, Perkuat Jejaring Pendidikan Internasional
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) menjadi tuan rumah lagi bagi mahasiswi asing dalam program pertukaran internasional Sea-Teacher.
Kali ini, dua mahasiswi dari Iloilo Science and Technology University (ISATU), Filipina, mengikuti program tersebut pada 12 April hingga 9 Mei 2026.
Kedua peserta yakni Angelica U. Jiz (Elementary Education) dan Jayzel Grace Farofil (Secondary Education Major in English).
Rektor UPGRIS Sri Suciati mengatakan kehadiran mahasiswa asing itu merupakan bagian dari upaya kampus dalam memperkuat pendidikan berbasis internasional.
“Kehadiran mereka merupakan bagian dari keberlanjutan kerja sama internasional yang telah terjalin sebelumnya,” ujar Suciati, Jumat (17/4).
Dia menjelaskan program Sea-Teacher tidak sekadar menjadi ajang pertukaran mahasiswi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi pembelajaran lintas negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
“Program ini dirancang tidak hanya sebagai pertukaran mahasiswi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi pembelajaran lintas negara di kawasan Asia Tenggara,” katanya. (ink/jpnn)
Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma
