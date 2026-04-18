JPE Bungkam Popsivo Polwan, Siap Tantang Gresik Phonska di Grand Final

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jakarta Pertamina Enduro (JPE) menyusul Gresik Petrokimia Phonska Plus Pupuk Indonesia memastikan tiket Grand Final Proliga 2026.

Kepastian itu diraih setelah tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dkk membungkam Jakarta Popsivo Polwan dengan skor telak 3-0 (25-16, 25-14, 25-16) pada lanjutan seri ketiga Final Four di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (17/4) malam.

Penampilan impresif anak asuh Bulent Karsioglu menunjukkan kesiapan mental menghadapi tekanan di fase krusial.

Memasuki set pertama, JPE langsung menurunkan komposisi terbaik. Kombinasi Megawati Hangestri Pertiwi, Tisya Amallya, Wilma Salas, Rissa Mega, Nurlaili, dan Irina Voronkova langsung menekan sejak awal laga.

JPE sempat unggul jauh 10-4. Namun, Popsivo Polwan yang dimotori Amalia Fajrina serta legiun asing Yonkaira Peña dan Malwina Smarzek sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 14-12.

Momentum itu langsung dipatahkan melalui time-out yang diambil Karsioglu. JPE kembali menjauh dan menutup set pertama 25-16 lewat ace Rissa Mega.

Dominasi JPE berlanjut di set kedua. Mereka langsung tancap gas dengan keunggulan 5-0. Variasi serangan Popsivo, termasuk dari lini belakang melalui Smarzek, belum mampu menembus pertahanan solid JPE yang digalang Shindy Saskia.

JPE terus memimpin 15-7 dan akhirnya menutup set kedua dengan skor mencolok 25-14. Hasil tersebut sekaligus memastikan langkah mereka ke Grand Final.