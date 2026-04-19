Tak Hanya di Jakarta, Ikan Sapu-Sapu Juga Banyak di Sungai Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tak hanya di Jakarta, ikan sapu-sapu juga banyak ditemukan di sungai Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, Semarang belum membasmi spesies invasif itu seperti yang sudah digalakkan di ibu kota negara.

Ikan bernama latin Hypostomus plecostomus itu diketahui memakan telur ikan lain, terutama spesies endemik. Akibatnya, populasi ikan lokal menjadi sulit berkembang dan terancam menurun.

Warga Semarang Utara, Nor Rachman mengaku resah dengan populasi ikan sapu-sapu yang terus meningkat di berbagai aliran sungai. Menurutnya, jika dibiarkan, spesies invasif itu berpotensi mengancam keberlangsungan ikan lokal.

Rachman yang juga hobi memancing mengaku kerap menemukan ikan sapu-sapu saat hendak melempar kail. Dia menyebut, ikan tersebut banyak dijumpai di sungai sekitar Jalan Merak, Jalan Ronggowarsito, hingga kawasan Kaligawe.