2 Stasiun di Jateng Diaktifkan Lagi, Ini Daftar Kereta yang Berhenti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga stasiun di wilayah Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan kembali dioperasikan untuk melayani penumpang. Ketiganya ialah Stasiun Plabuan, Stasiun Comal, dan Stasiun Batang.



Khusus Stasiun Batang, kebijakan yang diambil berupa penambahan titik pemberhentian kereta api. Adapun Stasiun Plabuan dan Stasiun Comal diaktifkan kembali setelah lama tidak beroperasi.



PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang menjadwalkan pengaktifan layanan tersebut mulai 27 April 2026.



Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, mengatakan langkah ini merupakan upaya menghadirkan akses transportasi yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat.



“Pengaktifan kembali layanan di Stasiun Plabuan dan Comal serta penambahan pemberhentian di Stasiun Batang menjadi langkah nyata KAI dalam menghadirkan akses transportasi yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat,” kata Luqman, Minggu (19/4).



Untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), seluruh stasiun telah melalui pemeriksaan menyeluruh (ramp check) oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada Kamis (16/4) kemarin.



Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek keselamatan dan pelayanan, antara lain kelengkapan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, informasi nomor darurat, serta fasilitas kesehatan seperti kotak P3K, kursi roda, dan tandu.



Selain itu, fasilitas penunjang seperti ruang tunggu, toilet, musala, dan sistem informasi perjalanan kereta api juga turut diperiksa.



“Pelanggan kini dapat dengan mudah bepergian ke berbagai kota seperti Semarang, Tegal, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, hingga Solo,” ujar Luqman.



KAI Daop 4 Semarang akan melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat okupansi dan animo masyarakat sebagai dasar pengembangan layanan ke depan.



Untuk kemudahan pelanggan, tiket kereta api dari Stasiun Plabuan, Comal, dan Batang sudah dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, serta kanal penjualan resmi lainnya.



Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan dan memesan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk.



“Langkah ini merupakan tahap awal untuk melihat potensi pengguna jasa di wilayah Pantura. Apabila animo masyarakat tinggi, KAI akan mempertimbangkan penambahan layanan maupun rute perjalanan lainnya,” ujar Luqman. (ink/jpnn)



Pada tahap awal, layanan kereta api yang akan berhenti di masing-masing stasiun sebagai berikut:

Stasiun Plabuan:

1. KA Kaligung tujuan Brebes–Semarang Poncol (PP),

2. KA Kamandaka tujuan Semarang Tawang–Cilacap (PP),

3. KA Joglosemarkerto tujuan Solo–Semarang–Purwokerto–Yogyakarta (PP),



Stasiun Comal:

1. KA Kaligung tujuan Brebes–Semarang Poncol (PP),

2. KA Kamandaka tujuan Semarang Tawang–Cilacap (PP),

3. KA Joglosemarkerto tujuan Solo–Semarang–Purwokerto–Yogyakarta (PP),



Stasiun Batang:

1. KA Argo Muria tujuan Semarang Tawang–Jakarta Gambir (PP),

2. KA Tawang Jaya Premium tujuan Jakarta Pasar Senen–Semarang Tawang (PP),

3. KA Menoreh tujuan Semarang Tawang–Jakarta Pasar Senen (PP),

4. KA Kamandaka tujuan Semarang Tawang–Cilacap (PP),

5. KA Joglosemarkerto tujuan Solo–Semarang–Purwokerto–Yogyakarta (PP),

6. KA Kaligung tujuan Brebes–Semarang Poncol (PP).