Jalan Gombel Lama Ditutup 7 Bulan, Ini Skema Lalu Lintasnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jalan Gombel Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah ditutup mulai Senin (20/4). Penutupan jalan dilakukan karena ada perbaikan ruas turunan Gombel secara total hingga tujuh bulan ke depan.

Rekayasa arus lalu lintas dilakukan dengan dialihkan ke Jalan Gombel Baru. Di jalan itu, yang sebelumnya searah ke selatan akan dibuatkan sistem dua arah.

Pantauan JPNN.com, rambu lalu lintas dan pembatas jalan telah di pasang.

“Pelaksanaan kegiatan maksimal selama tujuh bulan, dengan penerapan Jalan Gombel Baru menjadi dua arah,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan.

Dalam skema tersebut, prioritas lajur akan diberikan bagi kendaraan yang melaju ke arah atas atau tanjakan. Sementara itu, pergerakan lalu lintas lokal tetap difasilitasi dengan menempatkan personel di ujung penutupan Jalan Gombel Lama.

Untuk kendaraan berat seperti truk dan bus diarahkan melalui Tol Dalam Kota. Kendaraan dari Banyumanik dialihkan melalui Pintu Tol Srondol, dari Bukit Sari melalui Pintu Tol Undip Tembalang, serta dari Semarang bawah melalui Pintu Tol Jatingaleh I.

“Kendaraan roda dua dari arah Undip dan Tembalang diarahkan melalui Jalan Baru Undip Jangli, Jalan Kasipah, hingga Jalan Dr. Wahidin,” ujarnya.

Dalam upaya mendukung kelancaran rekayasa lalu lintas, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satker PJN Wilayah III terkait penyiapan fasilitas perlengkapan jalan.