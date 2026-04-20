MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang, Berikut Jadwal dan Lokasi Lomba

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) terus dimatangkan. Lokasi lomba membaca Al-Qur’an dengan qiraah pun sedang disiapkan.

Rencananya, acara yang akan diselenggarakan 11-20 September 2026 di Kota Semarang itu akan diikuti oleh 8.000 peserta dari 38 provinsi di Indonesia.

Rangkaian kegiatan meliputi, kedatangan dan registrasi kafilah 11-12 September 2026, pembukaan 12 September 2026, pelaksanaan lomba 13-19 September 2026, penutupan 19 September 2026, dan kepulangan kafilah pada 20 September 2026.

"Pelaksanaan MTQ ini bukan hanya sukses dalam acaranya, sukses dalam prestasinya, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Khususnya para pelaku UMKM," ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Senin (20/4).

Kedatangan ribuan tamu tersebut diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin.

"Apalagi nanti akan ada event penyerta sebagaimana yang diusulkan Kota Semarang, antara lain festival rebana, dugderan mini, dan syiar keagamaan, dan lainnya,” katanya.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) ini meminta semua pihak mendukung agar MTQ Nasional ini berjalan sukses, lancar, tertib, aman, dan sesuai standar nasional.

"Kepada panitia, berikan pelayanan yang prima agar Jawa Tengah dikenal sebagai tuan rumah yang ramah dan profesional," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.