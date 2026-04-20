Memasuki Musim Kemarau, 5 Daerah di Jawa Tengah Ini Rawan Kebakaran Hutan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Memasuki periode kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius di Jawa Tengah.

Polda Jawa Tengah pun sudah memetakan sejumlah yang masuk dalam zona rawan.

Mengacu pada prakiraan BMKG wilayah Jawa Tengah, musim kemarau diprediksi mulai terasa sejak April hingga Mei dan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

Situasi ini identik dengan turunnya kelembapan tanah serta meningkatnya suhu udara, kombinasi yang kerap memicu munculnya titik api.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menegaskan pentingnya kewaspadaan publik di tengah potensi tersebut. Dia mengingatkan bahwa pencegahan tidak bisa hanya dibebankan pada aparat.

“Memasuki musim kemarau ini, kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya, Senin (20/4).

Langkah antisipasi pun mulai diperkuat. Kepolisian meningkatkan patroli di kawasan hutan dan lahan kering yang rentan terbakar. Selain itu, pemetaan wilayah rawan terus diperbarui, disertai koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, mulai dari kehutanan hingga penanggulangan bencana.

Menurut Artanto, faktor manusia masih menjadi penyebab dominan dalam kasus karhutla. Karena itu, dia mengingatkan beberapa hal krusial, yakni tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan.