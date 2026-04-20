Ikan Sapu-Sapu di Semarang Belum Waktunya Dibasmi, Apa Alasannya?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Berbeda dengan Jakarta, populasi ikan sapu-sapu di Kota Semarang, Jawa Tengah belum dikategorikan sebagai spesies yang harus segera dibasmi.

Kendati demikian, ikan dengan nama latin Hypostomus plecostomus itu masuk dalam pemantauan soal dampak terhadap ekosistem perairan.

Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Soenarto mengakui bahwa turut memantau gerakan pembasmian ikan sapu-sapu di ibu kota negara. Aksi itu juga memantik pihaknya mengecek sejumlah sungai di Kota Semarang.

“Tim penyuluh dan tim teknis dari bidang budi daya sudah kami terjunkan untuk melakukan pengecekan di lapangan,” ujar Soenarto, Senin (20/4).

Pengecekan dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, serta Polder Tawang yang sebelumnya dilaporkan masyarakat sebagai area dengan temuan ikan sapu-sapu cukup banyak.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, populasi ikan sapu-sapu di Kota Semarang belum tergolong wabah seperti yang terjadi di Jakarta.

“Dari hasil pengamatan di lapangan, tingkat populasi ikan sapu-sapu belum menjadi wabah seperti yang terjadi di Jakarta,” katanya.

Kendati demikian, Soenarto menegaskan bahwa langkah penanganan akan dilakukan secara terpadu apabila terjadi peningkatan populasi secara signifikan.