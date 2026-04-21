Bus Pariwisata Mogok di Tanjakan Gombel Semarang, Langsung Diderek Petugas

Selasa, 21 April 2026 – 15:25 WIB
Petugas Dinas Perhubungan sedang menderek bus pariwisata yang mogok di Tanjakan Gombel Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah bus pariwisata mogok di kawasan Tanjakan Gombel, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/4) pagi. Kendaraan berkelir biru kombinasi kuning itu terpaksa diderek petugas untuk mencegah kemacetan.

Kepala Seksi Operasional Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Citra Puji menjelaskan bus Hino dengan nomor polisi E 7698 VA itu mengalami gangguan pada kampas kopling hingga terbakar.

“Bus mogok sekitar pukul 07.50 WIB di Tanjakan Gombel. Penyebabnya kampas kopling terbakar,” ujar Citra kepada JPNN.com.

Saat kejadian, bus tersebut mengangkut rombongan penumpang yang hendak menuju kawasan Candi Golf.

Petugas Dishub yang bersiaga bersama Satlantas Polrestabes Semarang langsung melakukan penanganan di lokasi. Bus kemudian diderek ke titik yang lebih landai agar tidak menghambat arus kendaraan.

“Begitu ada kejadian, langsung kami derek ke atas mencari lokasi yang lebih aman dan tidak mengganggu arus,” ujarnya.

Layanan derek yang dimiliki Dishub Kota Semarang pada dasarnya difokuskan untuk penertiban kendaraan, khususnya roda empat yang parkir sembarangan. Penindakan dilakukan  dengan penggembokan maupun penderekan.

Meski demikian, pihaknya tetap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan evakuasi kendaraan dalam kondisi tertentu.

