Lagi! Truk Terguling di Tanjakan Silayur Semarang, Lalu Lintas Tersendat

Rabu, 22 April 2026 – 08:50 WIB
Petugas Dinas Perhubungan mengamankan lokasi kejadian truk terguling di Tanjakan Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lagi, sebuah truk terguling di Tanjakan Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4) dini hari. Kecelakaan di bulan yang sama juga pernah terjadi tepatnya pada Jumat (10/4) lalu.

Peristiwa truk gagal menanjak ini terjadi di depan Silayur Park sekitar pukul 02.20 WIB. Truk Hino hijau ini melintas sesuai jam operasional yang mulai pukul 23.00 hingga 05.00 WIB.

Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Dody Febriyanto mengatakan truk bernomor polisi B 9262 BYY itu melaju dari Tangerang menuju Kawasan BSB City.

"Lokasi kecelakaan persis depan Silayur Park. Truk bermuatan olahan triplek dari Tangerang menuju Kawasan BSB," kata Dody kepada JPNN.com, Rabu (22/4) pagi.

Lalu lintas tersendat akibat truk menutupi badan jalan ke arah BSB City. Pihaknya bersama Sat Lantas Polrestabes Semarang melakukan rekayasa arus lalu lintas dua arah.

"Saat ini sudah ditangani Unit Lantas Polsek Ngaliyan. Rekayasa dua arah dilakukan mengingat truk menutupi akses jalan," kata Dody.

"Kami imbau pengendara harap hati-hati melintas Silayur Ngaliyan," kata Dody menambahkan.

Sebelumnya, truk trailer meluncur bebas dengan kecepatan tinggi di turunan Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/4). Rem blong menjadi dugaan awal insiden yang terjadi sekitar pukul 09.05 tersebut.

Masyarakat diharapkan hati-hati melintas Tanjakan Silayur karena ada truk gagal menanjak membuat jalan tertutup.
