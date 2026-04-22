Cuaca Jawa Tengah, Rabu (22/4), Hujan Sepanjang Hari

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan cuaca Jawa Tengah, Rabu (22/4).

Hujan sedang hingga lebat diprediksi meluas sejak siang hingga malam, bahkan berpotensi disertai petir dan angin kencang.

Dalam rilis resmi Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kondisi pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, memasuki siang hingga malam, hujan diperkirakan turun dengan intensitas bervariasi.

BMKG juga mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung di sejumlah wilayah, terutama daerah pegunungan, dataran tinggi, Jateng timur, dan Solo Raya.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan ringan–sedang: Cilacap, Kebumen, Purworejo, Demak, Surakarta, Semarang

Hujan sedang–lebat: Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Ungaran, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang, Ambarawa

Suhu udara berkisar 18-34°C dengan kelembapan tinggi mencapai 95 persen. Angin bertiup dari arah timur–selatan dengan kecepatan 5-5 km/jam.

Sementara itu, tinggi gelombang laut di perairan utara Jateng relatif aman di kisaran 0,1-0,5 meter. Namun di selatan Jateng mencapai 1,25-2,5 meter.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. (jpnn)