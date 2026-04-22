Edy Wuryanto Sebut MBG Jadi Investasi Besar Masa Depan Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program makan gratis biasa.

Menurutnya, program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu merupakan investasi besar untuk masa depan Indonesia.

Hal itu disampaikan Edy saat sosialisasi MBG di Universitas Muhammadiyah Semarang, Sabtu (18/4).

Di hadapan mahasiswa, Edy menyebut MBG menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi sehat, unggul, dan berdaya saing melalui pemenuhan gizi sejak dini.

“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya soal makan. Ini tentang masa depan bangsa dan kualitas generasi Indonesia ke depan,” tegasnya.

Politikus itu menjelaskan, program MBG menyasar bukan hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, Edy menilai dampak MBG tak berhenti pada sektor kesehatan. Ia menyebut program ini juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pasalnya, rantai pasok program akan melibatkan petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.