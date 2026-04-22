Sosialisasi di Unimus Semarang, Edy Wuryanto: Mahasiswa Punya Peran Kunci Sukseskan Program MBG

Rabu, 22 April 2026 – 19:15 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Edy saat menggelar sosialisasi MBG di Universitas Muhammadiyah Semarang, Sabtu (18/4).

Dalam kegiatan yang dihadiri mahasiswa tersebut, Edy menilai program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto itu tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan masyarakat, terutama kalangan muda.

“Mahasiswa punya posisi strategis untuk mengedukasi masyarakat. Program ini akan berhasil kalau ada kesadaran bersama bahwa gizi itu kebutuhan, bukan sekadar bantuan,” tegasnya.

Menurut Edy, MBG bukan hanya program pembagian makanan, tetapi langkah besar untuk menjawab persoalan gizi nasional, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

Dia menyebut pemenuhan gizi sejak dini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi sehat, kuat, dan berdaya saing.

Tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, Edy juga menyoroti efek ekonomi dari program tersebut. Dia menjelaskan, MBG dapat menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

“Program ini memberi manfaat ganda. Gizi masyarakat meningkat, ekonomi lokal juga ikut bergerak,” ujarnya.

