Rotasi Besar Pamen Kodam IV/Diponegoro, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) dan tradisi korps bagi sejumlah perwira menengah, Rabu (22/4).

Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas pengabdian dan kinerja selama menjabat. Dia juga menekankan kepada pejabat baru agar segera beradaptasi dengan dinamika tugas di wilayah.

"Rotasi ini merupakan langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi tugas kewilayahan di wilayah Jawa Tengah serta DIY," ujarnya.

Sejumlah jabatan yang diserahterimakan antara lain:

1. Asisten Operasi (Asops) Kasdam IV/Diponegoro dari Kolonel Inf Teguh Wiratama kepada pejabat baru Kolonel Inf Mahmud,

2. Asisten Personalia (Aspers) Kasdam IV/Diponegoro dari Kolonel Inf Akbar Nofrizal Yusananto kepada Kolonel Inf Hendry Widodo.

3. Kajasdam IV/Diponegoro dari Kolonel Arm Suharyanto kepada Letkol Inf Sapto Dwi Priyono,

4. Kapendam IV/Diponegoro dari Kolonel Inf Andy Soelistyo Kurniawan Putro kepada Letkol Inf Jon Young Saragi,

5. Kabekangdam IV/Diponegoro dari Kolonel Cba Budi Widiawanto kepada Kolonel Cba Dian Bagas Priyo Irianto,

6. Liaison Officer (LO) TNI AU dari Kolonel Tek Fitriko kepada Letkol Tek Budi Santoso,

Selain serah terima jabatan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan tradisi penerimaan dan pelepasan perwira.

Tradisi penerimaan di antaranya diikuti Letkol Inf Yoga Yastinanda sebagai Kasipers Kasrem 072/Pamungkas serta Kolonel Ckm Riono dari Kesdam IV/Diponegoro.

Sementara itu, tradisi pelepasan diberikan kepada perwira yang akan melanjutkan tugas di satuan baru, di antaranya Kolonel Inf Dec Jerry Manungkalit yang sebelumnya menjabat Kasrem 072/Pamungkas, serta Kolonel Inf Handoko Yudho Wibowo sebagai mantan Kasipers Kasrem 072/Pamungkas. (ink/jpnn)