Muh Haris: Program MBG Jadi Kunci Membangun SDM dan Ekonomi Rakyat

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan di Salatiga. Kali ini kegiatan digelar di Kantor Kecamatan Tingkir, Minggu (19/4), dengan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris bersama perwakilan Badan Gizi Nasional.

Dalam sosialisasi tersebut, Muh Haris menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, program ini difokuskan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita agar kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Baca Juga: Muh Haris Sebut MBG Jadi Kunci Mencetak Generasi Sehat dan Cerdas

“Program makan bergizi gratis ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Muh Haris.

Dia menjelaskan, MBG memiliki efek domino yang luas terhadap perekonomian daerah. Sebab, pelaksanaan program melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan lokal.

Melalui dapur umum dan rantai distribusi pangan, program tersebut dinilai mampu membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini dirancang agar tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membangun sistem ekonomi lokal yang berkelanjutan,” ujarnya.

Politikus itu juga menilai pemanfaatan potensi daerah menjadi kunci penting dalam keberhasilan program MBG di berbagai wilayah.