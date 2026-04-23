Edy Wuryanto: Program MBG Bisa Jadi Senjata Lawan Stunting & Penggerak Ekonomi Rakyat

jateng.jpnn.com, PATI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan di berbagai daerah. Kali ini, sosialisasi digelar di RS Mitra Bangsa, Pati, Jawa Tengah, p[atMinggu (19/4), dengan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto.

Dalam kegiatan tersebut, Edy menegaskan bahwa Program MBG menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, program ini bukan hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan perhatian serius terkait pemenuhan nutrisi.

“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya soal makan, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Semua pihak harus ikut memastikan program ini berjalan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Edy.

Dia menjelaskan, intervensi gizi sejak dini sangat penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia secara berkelanjutan.

Namun, Edy menilai dampak Program MBG tidak berhenti pada sektor kesehatan semata. Politikus itu menyebut program tersebut juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Muh Haris Sebut MBG Jadi Kunci Mencetak Generasi Sehat dan Cerdas

Pasalnya, pelaksanaan MBG melibatkan petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.

“Program ini punya efek luas. Gizi masyarakat meningkat, ekonomi lokal bergerak, dan ketahanan pangan nasional ikut menguat,” ujarnya.