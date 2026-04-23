Zulhas Terkesima Riset Stem Cell di Semarang, Sebut Indonesia Tak Kalah dari Negara Maju

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan (Zulhas) terkesima melihat dedikasi SCCR Indonesia dalam memajukan riset kesehatan di Tanah Air.

Apresiasi itu disampaikan Zulhas seusai melakukan kunjungan kerja ke pusat riset SCCR Indonesia di Gunungpati, Kota Semarang, Kamis (23/4).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung perkembangan teknologi stem cell, bioteknologi, serta hilirisasi produk berbasis sains yang dikembangkan oleh peneliti dalam negeri.

“Setelah melihat langsung, saya tegaskan kita tidak kalah dari negara mana pun. Di sini terdapat pusat riset stem cell dan kanker yang sangat maju dengan fasilitas laboratorium canggih,” kata Zulhas.

Kedatangan Zulhas disambut Founder sekaligus Komisaris SCCR Indonesia, Agung Putra. Dalam agenda itu, Zulhas meninjau fasilitas laboratorium berstandar internasional untuk melihat proses pengembangan stem cell secara langsung.

Dia menekankan kualitas laboratorium dan inovasi yang dihasilkan telah sejajar dengan standar global.

“Selama ini banyak masyarakat kita mencari terapi ke luar negeri. Padahal di Indonesia, tepatnya di SCCR, fasilitasnya sudah lengkap, dikelola putra-putri terbaik bangsa, dan tentu dengan biaya lebih terjangkau,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, Zulhas juga menyoroti terobosan SCCR Indonesia di bidang pangan melalui unit Agung Farm and Garden.