Sosialisasi di Pati, Edy Wuryanto Ajak Warga Sukseskan Program MBG

JPNN.com

Kamis, 23 April 2026 – 14:00 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, PATI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan di berbagai daerah. Di Pati, kegiatan sosialisasi tahap kedua digelar di RS Mitra Bangsa, Minggu (19/4).

Dalam kegiatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengajak masyarakat ikut mengawal keberhasilan program unggulan pemerintah tersebut.

Menurut Edy, Program MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, tetapi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

Dia menilai program tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas sekaligus menekan angka stunting.

“Program Makan Bergizi Gratis menjadi fondasi penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini harus didukung bersama agar benar-benar memberi dampak nyata,” ujar Edy.

Politikus itu juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

Pasalnya, pelaksanaan program melibatkan petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.

“MBG harus menjadi gerakan bersama. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   mbg makan bergizi gratis edy wuryanto sosialisasi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU