Bursa Sekda Semarang Mengerucut, 3 Nama Lulus Seleksi Akhir

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bursa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang makin mengerucut. Panitia Seleksi (Pansel) resmi mengumumkan tiga kandidat dengan nilai tertinggi hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda Kota Semarang.

Berdasarkan surat Pansel bernomor 21/Pansel-JPTSekda/IV/2026, proses seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Tahapannya meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi melalui metode assessment, uji gagasan tertulis, uji gagasan lisan, serta penelusuran rekam jejak.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Pansel yang juga Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, disebutkan tiga peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan berdasarkan urutan abjad.

“Menetapkan tiga peserta dengan nilai tertinggi yang disusun berdasarkan urutan abjad. Mereka adalah Bambang Pramusinto, Budi Prakosa, dan Handi Priyanto,” bunyi pengumuman tersebut.

Diketahui, dua kandidat berasal dari internal Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Bambang Pramusinto saat ini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang. Sementara Budi Prakosa menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekaligus Penjabat (Pj) Sekda Kota Semarang.

Adapun satu kandidat lainnya, Handi Priyanto, berasal dari luar daerah. Dia merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Malang, Jawa Timur yang saat ini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menyebut seleksi terbuka tersebut memberi kesempatan luas bagi ASN dari berbagai daerah sehingga proses berjalan kompetitif.

Dia menjelaskan seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman, dilakukan secara daring melalui platform ASN Career milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).