Mulai 1 Mei, Jadwal 7 Kereta di Daop 5 Purwokerto Berubah, Penumpang Diminta Cek Tiket

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto melakukan penyesuaian jadwal perjalanan sejumlah kereta api mulai 1 Mei 2026.

Sebanyak tujuh perjalanan kereta api keberangkatan awal maupun yang melintas di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto mengalami perubahan waktu keberangkatan, kedatangan, hingga penambahan stasiun pemberhentian.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. As’ad Habibuddin mengatakan penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan performa operasional dan pelayanan kepada pelanggan.

“Perubahan jadwal ini diharapkan dapat meningkatkan performa operasional serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi pelanggan,” kata As’ad di Purwokerto, Jumat (24/4).

Tujuh kereta api yang mengalami perubahan jadwal yakni:

KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng

KA Lodaya relasi Solo Balapan-Bandung

KA Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan

KA Sawunggalih relasi Pasar Senen-Kutoarjo

KA Serayu relasi Pasar Senen-Purwokerto

KA Serayu relasi Purwokerto-Pasar Senen

KA Kutojaya Selatan relasi Kutoarjo-Kiaracondong

Pada KA Argo Wilis, perubahan jadwal terjadi di Stasiun Kroya dan Kutoarjo. Sementara KA Lodaya mendapat percepatan jadwal di sejumlah stasiun sekaligus tambahan pemberhentian di Stasiun Gandrungmangun.

Selain itu, KA Serayu dan KA Sawunggalih juga mengalami penyesuaian waktu di beberapa stasiun, sedangkan KA Kutojaya Selatan mengalami perubahan waktu kedatangan di Stasiun Maos.

KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau calon penumpang untuk kembali mengecek jadwal terbaru yang tertera pada tiket dan datang lebih awal ke stasiun.