Viral, Penumpang Masak Mi Instan di Gerbong KA Gunungjati, KAI Lakukan Penelusuran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang penumpang diduga memasak mi instan rasa soto Medan menggunakan kompor listrik yang dicolokkan di stop kontak dalam gerbong kereta api.

Aksi yang viral di media sosial itu terjadi di gerbong Kereta Api Gunungjati tujuan Stasiun Jakarta Gambir-Tegal-Semarang Tawang pada Rabu (22/4).

Manajer Humas Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 4 Semarang Luqman Arif mengatakan bahwa fasilitas stop kontak yang tersedia di setiap kursi kereta api hanya diperuntukkan bagi penggunaan perangkat elektronik pribadi berdaya rendah, seperti handphone, tablet, laptop, dan earphone.

“Penggunaan stop kontak untuk peralatan berdaya tinggi seperti kompor listrik, rice cooker, hair dryer, maupun alat elektronik rumah tangga lainnya sangat tidak diperbolehkan,” kata Luqman, Jumat (24/4).

Pihaknya menyayangkan adanya penggunaan stop kontak di dalam kereta api untuk mengoperasikan kompor listrik untuk memasak mi instan.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan serta mengganggu sistem kelistrikan kereta api.

“KAI saat ini masih melakukan penelusuran dan pendalaman secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar, sebagai bagian dari komitmen kami dalam menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan,” ujarnya. (ink/jpnn)