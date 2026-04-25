Immoderma Perkenalkan Vitaran Skinbooster untuk Menjawab Tren Real Skin 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Immoderma Semarang menghadirkan layanan terbaru Vitaran Skinbooster sebagai jawaban atas tren kecantikan 2026 yang kini mulai bergeser ke konsep 'real skin' atau tampilan kulit sehat dan alami.

Jika beberapa tahun terakhir tren wajah terlalu penuh dan tampak 'dipoles' sempat mendominasi dunia estetika, kini masyarakat justru mulai mencari hasil perawatan yang lebih halus, natural, dan tetap mempertahankan karakter wajah asli.

Manager Public Experience Immoderma Oktavia mengatakan kebutuhan pasien saat ini tidak lagi sekadar ingin terlihat berbeda, melainkan ingin tampil lebih sehat dan segar.

“Pasien sekarang lebih menginginkan hasil yang elegan dan natural. Mereka ingin tampil lebih percaya diri tanpa kehilangan karakter wajah aslinya,” ujar Oktavia di Semarang, Jumat (24/4).

Menurutnya, kondisi lingkungan perkotaan seperti polusi, cuaca ekstrem, ritme kerja yang padat, hingga kurangnya waktu istirahat membuat banyak orang mengalami masalah kulit seperti kusam, kemerahan, kehilangan elastisitas, hingga pori-pori yang makin terlihat.

Karena itu, Immoderma menghadirkan Vitaran Skinbooster sebagai treatment yang difokuskan untuk membantu memperbaiki kualitas kulit secara bertahap dari dalam.

Berbeda dengan treatment yang mengejar hasil instan di permukaan, Vitaran disebut lebih berorientasi pada kualitas kulit jangka panjang. Perawatan ini membantu mendukung hidrasi, elastisitas, hingga tampilan kulit agar terlihat lebih hidup dan segar.

“Banyak pasien datang dengan keluhan wajah terlihat lelah, makeup sulit menempel, atau kulit terasa lebih tipis. Di sinilah pendekatan skin quality menjadi penting,” lanjut Oktavia.