Make & Hope Jadi Wadah Curhat Pemuda Semarang soal Banjir hingga Fasilitas Publik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persoalan generasi muda di perkotaan kini tak hanya soal penampilan dan gaya hidup. Melainkan juga masalah infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, hingga isu strategis lainnya seperti banjir.

Sejumlah masalah itu ditemukan oleh pemuda pemudi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka mengikuti “Make & Hope” yang digelar Komunitas Transformasi Kota (Kotta) di Kopi Revolusi Semarang, Jumat (24/2).

Dalam acara itu, aspirasi mereka ditampung oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah Sudarsono.

Sejumlah peserta diskusi menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Misalnya, Bima Arya, pemuda asal Tlogosari Semarang menyoroti persoalan kebersihan lingkungan, sungai yang tercemar, serta minimnya ruang terbuka hijau.

Kemudian, Riski, seorang mahasiswa menyoroti banjir yang kerap melanda pusat Kota Semarang setiap hujan deras serta rob yang terus mengintai kawasan pesisir.

Dan yang terakhir adalah Erika Sinta, seorang pelajar SMA menyampaikan harapannya agar fasilitas publik seperti guiding block bagi penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan.

Dari sejumlah hal yang disampaikan itu langsung ditanggapi oleh pria yang akrab disapa Sudar tersebut. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

“Program ini dijalankan pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Kami mengajak semua pihak, termasuk generasi muda, untuk ikut terlibat, seperti ikut bersih-bersih sungai, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga lingkungan bersama-sama,” ujarnya.