Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Memerangi Hoaks Tidak Mudah

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa memerangi berita bohong atau hoaks tidak mudah. Dia meminta warga Jateng tidak menelan informasi mentah-mentah, melainkan mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

"Memerangi hoaks ini tidak mudah. Maka harus lakukan cek, recheck, dan final cek. Tidak bisa sembarangan dalam menerima informasi," kata Luthfi saat membuka Seminar Nasional dengan tema Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al Qur'an (Unsiq) Wonosobo, Sabtu (25/4).

Seminar ini diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, ojek online, sukarelawan hingga berbagai kelompok masyarakat.

Luthfi mengakui bahwa derasnya arus informasi di era digital berpeluang muncul informasi yang justru mengandung hoaks maupun disinformasi. Kendati begitu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk jeli dalam membaca dan memahami setiap informasi.

Menuruntya, hoaks bukan sekadar informasi salah, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan persatuan bangsa.

"Kami harus menciptakan informasi yang sehat. Jangan sampai ada disinformasi yang menyebabkan perpecahan. Berikan edukasi yang membangun, jangan yang memecah persatuan," kata eks Kapolda Jateng tersebut. (ink/jpnn)