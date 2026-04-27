Senin Pagi, Warga Kendal Merasakan Gempa Bumi, BMKG Beri Penjelasan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga di Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dikejutkan dengan getaran gempa bumi pada Senin (27/4) pagi sekitar pukul 08.56 WIB.

Berdasarkan data BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 2,6 dan berasal dari wilayah darat di sekitar barat laut Kabupaten Semarang.

Kepala Stasiun Geofisika Sleman Ardhianto Septiadhi menjelaskan pusat gempa berada di koordinat 7,07 derajat Lintang Selatan dan 110,28 derajat Bujur Timur dengan kedalaman lima kilometer.

“Gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujar Ardhianto, Senin (27/4).

Menurut dia, titik episenter berada sekitar 14 kilometer barat laut Kabupaten Semarang.

Getaran gempa dilaporkan terasa di Boja. Meski tidak terlalu kuat, sejumlah warga mengaku sempat merasakan benda-benda ringan bergoyang.

“Getaran dirasakan oleh sedikit orang, benda ringan yang digantung tampak bergoyang,” katanya.

Hingga Senin pagi, BMKG memastikan belum menerima laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.