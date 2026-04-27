PSIS Semarang Selangkah Lagi Bertahan di Championship

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang berhasil mengamankan kemenangan penting pada pekan ke-26 Pegadaian Championship 2025/2026.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (25/4) malam, Mahesa Jenar menundukkan Kendal Tornado FC dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang kemenangan PSIS dicetak striker veteran Beto Goncalves melalui eksekusi penalti pada menit ke-60.

Tambahan tiga poin membuat PSIS kini mengoleksi 23 poin dan bertahan di posisi kedelapan klasemen sementara Grup 2 atau Grup Timur.

Posisi tersebut cukup penting karena PSIS kini unggul lima poin atas Persiba Balikpapan yang masih berada di zona playoff degradasi dengan koleksi 18 angka.

Situasi itu membuat peluang Mahesa Jenar bertahan di kasta kedua semakin terbuka lebar.

Terlebih Persiba baru akan memainkan laga pekan ke-26 melawan PSS Sleman pada Minggu (26/4) malam di Stadion Batakan, Balikpapan. Jika Persiba gagal menang, PSIS dipastikan aman dari ancaman playoff degradasi.

Pelatih anyar PSIS Kas Hartadi mengaku bersyukur bisa mengawali debutnya dengan kemenangan.