Nafa Urbach Sosialisasikan Program MBG di Jolontoro Wonosobo, Libatkan UMKM Lokal

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah ke berbagai daerah. Kali ini, sosialisasi program tersebut digelar di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jumat (24/4).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Jolontoro itu merupakan kolaborasi antara Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi.

Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Urbach mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Dalam penyampaiannya, Nafa menilai Program MBG menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak,” kata Nafa.

Menurut dia, program tersebut bukan hanya soal pemberian makanan, tetapi juga bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang.

Dia berharap program itu mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang.

Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, Nafa juga menyoroti potensi ekonomi yang dapat tumbuh melalui pelaksanaan program MBG.