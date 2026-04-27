Laman Damkar Kota Semarang Diretas Jadi Situs Judi Online

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Laman resmi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, Jawa Tengah diretas menjadi situs judi online atau judol.

Situs dengan alamat http://damkar.semarangkota.go.id yang menjadi layanan masyarakat itu kini diturunkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Untuk layanan masyarakat diarahkan melalui layanan perpesanan WhatsApp dan call center 113 Damkar Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke Diskominfo," kata Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bhakti Ariawan, dikonfirmasi JPNN.com, Senin (27/4).

Seharusnya, laman milik Damkar Kota Semarang dapat diakses oleh publik perihal informasi dan pendaftaran edukasi tentang kebakaran.

Pihaknya baru mengetahui setelah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak bisa mengakses. "Dapat laporan tampilan website milik Damkar berubah jadi situs judi online," ujarnya.

Sempat ada pemulihan, tetapi laman tetap diretas kembali menjadi situs judol. "Akhirnya ya sudah suspend dulu saja, dinonaktifkan dulu saja, sementara (layanan, red).manual," ujarnya.

Ade menjelaskan laman resmi Damkar itu telah menjadi pusat pelayanan terhadap masyarakat Kota Semarang, setahun terakhir.