Samsung Galaxy S26 Ultra Bawa Fitur Anti-Intip, Privasi Pengguna Makin Aman

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Samsung Electronics Indonesia menghadirkan inovasi baru melalui fitur Privacy Display pada Galaxy S26 Ultra. Teknologi ini diklaim mampu melindungi privasi pengguna saat membuka informasi sensitif di ruang publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas digital, risiko pencurian data pribadi juga makin besar. Salah satu modus yang sering terjadi ialah shoulder surfing, yakni teknik mengintip layar korban untuk mencuri informasi penting seperti PIN, password, OTP, hingga detail transaksi mobile banking.

Melihat kondisi tersebut, Samsung menghadirkan solusi perlindungan visual layar yang dikembangkan hingga tingkat piksel.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengatakan Privacy Display dirancang agar pengguna tetap nyaman menggunakan ponsel tanpa khawatir layar dilihat orang lain dari samping.

“Pengguna bisa merasa lebih aman dan nyaman saat menjalani rutinitas dan mobilitas, termasuk dalam bertransaksi dan bekerja di mana saja,” ujar Ilham.

Fitur tersebut memungkinkan layar menjadi sulit dibaca dari sudut samping, tetapi tetap nyaman dilihat dari arah depan. Samsung juga menyematkan mode Maximum Privacy Protection yang memperkuat efek privasi dengan menyesuaikan area terang dan gelap pada layar.

Tak hanya itu, Privacy Display dapat diatur lebih personal melalui fitur Partial Screen Privacy. Dengan teknologi ini, pengguna bisa mengaktifkan perlindungan hanya pada area tertentu, misalnya notifikasi pesan bank, aplikasi keuangan, atau dokumen kerja.

Samsung menyebut fitur tersebut cocok digunakan dalam berbagai situasi, seperti saat membuka WhatsApp di transportasi umum, mengecek email kantor di kafe, memasukkan PIN QRIS di minimarket, hingga memantau portofolio investasi di ruang publik.