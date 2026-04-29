Wali Kota Semarang Respons Namanya Dicatut Kasus Penipuan CPNS

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencatut namanya telah diproses hukum.

Dalam dugaan kasus penipuan ini, nama Agustina disebut sebagai sosok yang bisa meloloskan menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Kami sudah koordinasikan dengan APH dan ini sudah menjadi urusan hukum yang kami serahkan semuanya ke pihak aparat hukum,” kata Agustina, Rabu (29/4).

Agustina mengatakan bahwa dirinya sebagai orang nomor satu di Kota Semarang tak cukup mampu membantu seseorang yang ingin menjadi abdi negara.

Seluruh rangkaian perekrutan CPNS dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara transparan melalui sistem online.

“Ketika saya jadi anggota DPR RI juga banyak menerima permintaan masyarakat. ‘Apa bisa, Bu? Saya diangkat menjadi guru, saya sudah 15 tahun, sudah 20 tahun’. Tidak bisa. Apalagi kok serendah Wali Kota Semarang,” katanya.

Menurutnya, penipuan terjadi karena ada dua pihak berniat jahat dan orang yang merasa bisa menembus sesuatu tanpa melalui mekanisme yang benar.

Pihaknya meminta masyarakat agar mengikuti jalur resmi penerimaan CPNS yang telah dilakukan terpusat melalui BKN.