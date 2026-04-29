JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Wali Kota Semarang Respons Namanya Dicatut Kasus Penipuan CPNS

Wali Kota Semarang Respons Namanya Dicatut Kasus Penipuan CPNS

Rabu, 29 April 2026 – 15:40 WIB
Wali Kota Semarang Respons Namanya Dicatut Kasus Penipuan CPNS - JPNN.com Jateng
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencatut namanya telah diproses hukum.

Dalam dugaan kasus penipuan ini, nama Agustina disebut sebagai sosok yang bisa meloloskan menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Kami sudah koordinasikan dengan APH dan ini sudah menjadi urusan hukum yang kami serahkan semuanya ke pihak aparat hukum,” kata Agustina, Rabu (29/4).

Baca Juga:

Agustina mengatakan bahwa dirinya sebagai orang nomor satu di Kota Semarang tak cukup mampu membantu seseorang yang ingin menjadi abdi negara.

Seluruh rangkaian perekrutan CPNS dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara transparan melalui sistem online.

“Ketika saya jadi anggota DPR RI juga banyak menerima permintaan masyarakat. ‘Apa bisa, Bu? Saya diangkat menjadi guru, saya sudah 15 tahun, sudah 20 tahun’. Tidak bisa. Apalagi kok serendah Wali Kota Semarang,” katanya.

Baca Juga:

Menurutnya, penipuan terjadi karena ada dua pihak berniat jahat dan orang yang merasa bisa menembus sesuatu tanpa melalui mekanisme yang benar.

Pihaknya meminta masyarakat agar mengikuti jalur resmi penerimaan CPNS yang telah dilakukan terpusat melalui BKN.

Nama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dicatut dalam kasus penipuan CPNS.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang cpns Wali Kota Semarang agustina wilujeng pramestuti penipuan cpns

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU